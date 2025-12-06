إعلان

سحب منخفضة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- عمرو صالح:

08:56 م 06/12/2025
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر

واضطراب بالملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة سرعات الرياح من 50:30 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5:1.5 متر.

كما تنبأت الأرصاد باضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم).

