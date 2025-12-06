إعلان

زيلينسكي: نراجع نقاطًا أساسية لمنع غزو روسي جديد وضمان التزامات موسكو

كتب : مصراوي

09:27 م 06/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه ناقش عبر الهاتف مع المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مستجدات خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، وذلك في منشور له على منصة "إكس".

وأوضح زيلينسكي أن من الجانب الأوكراني شارك في المحادثات كل من أمين مجلس الأمن القومي رستم عمروف، ورئيس هيئة الأركان العامة أندريه هناتوف، مشيرًا إلى أن الفريق الأوكراني يجري منذ يوم الخميس مفاوضات مع المبعوثين الأمريكيين في ولاية فلوريدا.

وقال زيلينسكي: "لقد تناولنا العديد من الجوانب وراجعنا نقاطا أساسية يمكن أن تضمن إنهاء إراقة الدماء والقضاء على خطر غزو روسي شامل جديد، إضافة إلى خطر عدم وفاء روسيا بوعودها كما حدث مرارا في الماضي".

وأضاف: "أوكرانيا عازمة على مواصلة العمل بحسن نية مع الجانب الأمريكي من أجل تحقيق السلام الحقيقي، وقد اتفقنا على الخطوات المقبلة وصيغ المحادثات مع الولايات المتحدة".

وأعرب عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "على هذا النهج المكثف في المفاوضات"، مشيرا إلى أنه ينتظر "تقريرا تفصيليا مباشرا" من فريقه، إذ "لا يمكن مناقشة كل شيء عبر الهاتف".

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا روسيا

