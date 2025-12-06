إعلان

"ملاكي صدمته وهربت".. مصرع شاب على طريق كفر دنشواي بالمنوفية

كتب : مصراوي

06:08 م 06/12/2025

المنوفية – أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم السبت، في حادث تصادم مروع وقع على طريق كفر دنشواي بنطاق مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بعد أن صدمت سيارة ملاكي دراجة بخارية (توكتوك) ولاذت بالفرار من موقع الحادث.

كشف مصدر مسؤول لـ "مصراوي" تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن السيارة الملاكي اصطدمت بقوة بـ "التوكتوك"، ما أسفر عن وفاة الشاب "يوسف.ش.ع.ا" (17 عامًا).

وأوضح المصدر أن الشاب تعرّض لإصابة مباشرة وخطيرة في الرأس، أسفرت عن نزيف حاد وكسر في قاع الجمجمة أودى بحياته.

أما سائق "التوكتوك" فقد أصيب بإصابات بسيطة، وتم نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وغادر المستشفى لاحقًا بعد استقرار حالته.

وتحرّر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة. وتوجهت أسرة الشاب المتوفى لإنهاء الإجراءات، حيث أمرت النيابة بعرض الجثمان على الطب الشرعي لإجراء فحص تشريحي دقيق، بهدف الوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة وتحديد كافة ظروف وملابسات الحادث وتتبع السيارة الهاربة.

وتسود حالة من الصدمة والحزن بين أهالي قرية كفر دنشواي وأقارب الشاب، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتحديد موعد تشييع الجثمان.

