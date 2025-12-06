ضبط طالب متهم بالاعتداء على زميله بسلاح أبيض في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد الأشخاص للتعدي بالضرب وإصابته، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط المتهم بعد فحص الواقعة.

وتبين أنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من طالب مصاب بجروح وكسور، مقيم بذات الدائرة، أفاد بتعرضه للتعدي من زميل له.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم، وبحوزته سلاح أبيض، وأقر أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، عقب تعدي المجني عليه على شقيقته نتيجة معاكسته لصديقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة للنيابة العامة لتباشر التحقيقات.