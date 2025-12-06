بالصور- وزير الاتصالات ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع الفايبر بالمنصورة

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقع تنفيذ مشروع الفايبر بجوار مضرب بهرند بحي شرق المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.

وتهدف الجولة إلى الاطلاع الميداني على مراحل تنفيذ المشروع الذي يعد أحد المشروعات الهامة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالمحافظة، والوقوف على مدى التقدم في الأعمال، والتأكد من اتباع أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية.

وأشاد اللواء طارق مرزوق بالتعاون البناء مع وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بالمنصورة، وخاصة في المنطقة الشرقية، مما سينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويدعم التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات. وأكد حرص المحافظة على تذليل جميع العقبات لتنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية.

وأوضح المحافظ أن مشروع الفايبر المعلق يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مصر الرقمية"، التي تهدف إلى ربط المدن والقرى بكابلات الألياف الضوئية لتقديم خدمات اتصالات عالية السرعة وموثوقة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذا المغذى المركزي سيعمل على زيادة السعات الشبكية وتحسين جودة خدمات الإنترنت والهاتف الثابت في مدينة المنصورة والمناطق المحيطة، مما يدعم التعليم عن بُعد، والصحة الإلكترونية، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع محافظة الدقهلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والشركات والمؤسسات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن مشروع الشبكة المعلقة للألياف الضوئية يهدف إلى توصيل كابلات حديثة عالية الكفاءة بدلاً من الأسلاك القديمة، مما يقلل من الأعطال ويوفر خدمات أكثر استقرارًا وسرعة، تمهيدًا لتقديم أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس 5G.