إغلاق ميناء نويبع أمام حركة الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية

السويس- حسام الدين أحمد

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وتراوحت سرعة الرياح من 28 إلى 32 عقدة بحرية اتجاهها جنوبية غربية، المعروفة الريح "الأزيب" وهي أكثرها خطورة على العائمات البحرية.

وبلغ ارتفاع الأمواج اليوم السبت ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات.

وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.