مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026

"بعد التعادل مع الإمارات".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في بطولة كأس

جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب بعد التعادل مع الإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا اليوم السبت، مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وأقيمت أمس الجمعة 5 ديسمبر الجاري، قرعة بطولة كأس العالم 2026، داخل مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت أمس في واشنطن، منتخب مصر في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

مواعيد مباريات مصر في بطولة كأس العالم 2026

ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره المنتخب البلجيكي، يوم 15 يونيو المقبل 2026، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد سياتل".

ويلاقي منتخب مصر في الجولة الثانية، منتخب نيوزيلندا يوم 22 من شهر يونيو، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويختتم المنتخب مبارياته في دور المجموعات ببطولة كأس العالم، بمواجهة نظيره منتخب إيران، يوم 27 يونيو في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن مشاركة الفراعنة في النسخة المقبلة من البطولة، ستكون هى المشاركة الرابعة في تاريخ منتخب مصر بهذا المحفل العالمي، بعد أعوام: "1934، 1990 و2018".

أقرأ أيضًا:

"لم يكن قرارا سهلا".. سلوت يعلق على جلوس صلاح بديلا في لقاء ليفربول وليدز

الغندور يعلن زواج بنتايك من ابنة عضو مجلس إدارة الزمالك في هذا الموعد