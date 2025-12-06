طالب بمدرسة WE بالمنصورة يشكو لوزير الاتصالات من السرعة.. والوزير يرد

الدقهلية - رامي محمود:

تقدم أحد طلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة المنصورة بشكوى مباشرة إلى الدكتور مهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن سوء جودة خدمات الإنترنت داخل المدرسة.

وجاء ذلك خلال جولة الوزير داخل المدرسة، يرافقه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس تامر المهندي الرئيس التنفيذي لشركة WE، حيث قال الطالب:

"خدمات الإنترنت داخل المدرسة بطيئة للغاية يا فندم."

ورد الوزير مؤكدًا أن الدولة تنفذ مشروعات كبيرة لتحسين البنية التحتية الرقمية في المنصورة، قائلاً:

"إحنا شغالين على مشروع الفايبر المعلق، وده هيساعد كتير في تحسين الخدمة خلال الفترة الجاية."

جدير بالذكر أن مدرسة WE بالمنصورة تضم 24 فصلًا أكاديميًا، و5 معامل للحاسب الآلي والشبكات، إضافة إلى ورشتين مجهزتين بأحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية تطبيقية متكاملة.

ومنذ بدء العمل بها، خرجت المدرسة دفعتين بإجمالي 383 خريجًا، التحق عدد كبير منهم بسوق العمل، فيما استكمل آخرون مسارهم الجامعي في الكليات والمعاهد المختلفة.