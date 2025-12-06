إعلان

أحمد موسى: تقرير "فيتش" يُشيد بتعافي الاستثمارات والسياحة في مصر

كتب : داليا الظنيني

09:25 م 06/12/2025

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أصدرت تقريرًا يُعد "في منتهى الإيجابية" حول الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأوضح في برنامجه "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن وكالة فيتش تتسم بالحيادية، "لا تجامل أي دولة"، وتقوم برصد كافة الأوضاع الاقتصادية للدول التي تُصدر عنها تقارير.

وأضاف "موسى"، أن هذا التقرير يُنظر إليه كـشهادة ثقة دولية بصلابة الاقتصاد المصري"، مشيرًا إلى أن الوكالة قامت برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%، بعد أن تخطى معدل نمو الربع الأول من عام 2025 توقعات الوكالة.

وذكر أن تقرير فيتش أكد "تعافي الاستثمارات وزيادة معدلات السياحة" في مصر.

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى أن صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي وجيد، مبينًا أن ذلك يتزامن مع تواجد بعثة الصندوق حاليًا في مصر لمراجعة البرنامج الاقتصادي.

ولفت موسى إلى أن اجتماعات صندوق النقد الدولي تشهد دعمًا كبيرًا للاقتصاد المصري من قِبَل عدة دول، "مثل الصين والبرازيل ودول أوروبا أيضًا".

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن "العالم يتحدث بإيجابية عن مصر واقتصادها ومعدلات النمو فيها".

أحمد موسى تقرير فيتش تصنيف مصر الائتماني السياحة المصرية

