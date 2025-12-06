وزير الاتصالات يتفقد مشروعات رقمية ويزور مدرسة WE بالدقهلية (صور)

شهران من الرعب.. مأساة 4 زوجات قُتلن على يد أزواجهن في المنوفية

الدقهلية - رامي محمود:

وصل المهندس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم السبت، لبدء جولته داخل المحافظة لتفقد عدد من المشروعات ومدرسة WE، وكذلك لمناقشة سبل دفع عجلة التحول الرقمي وزيادة الاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية على مستوى المحافظة.

واستقبل وزير الاتصالات كل من: اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية والرقمية بسهولة ويسر.

وأكد اللواء طارق مرزوق على التزام المحافظة بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الاتصالات لتنفيذ رؤية الدولة في التحول نحو المجتمع الرقمي، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت بالجهود المبذولة في محافظة الدقهلية في مجال التحول الرقمي، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ مشروعات التطوير التكنولوجي، ومشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز الشمول الرقمي لكافة الفئات المجتمعية.

وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المبادرات والمشروعات الرقمية الجارية بالمحافظة، ومناقشة سبل تطويرها، بالإضافة إلى التوسع في مراكز الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية لدعم الشباب ورواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويبدأ جدول جولة وزير الاتصالات بالدقهلية بتفقد موقع الفايبر المغذي لسنترال المنصورة بجوار مضرب بهرند حي شرق المنصورة، وتفقد شركة قمم، ومركز المبيعات بسنترال شرق المنصورة، ومدرسة WE أمام المستشفى الدولي.

كما تفقد وزير الاتصالات مستشفى صدر المنصورة لمتابعة منظومة التشخيص عن بعد، ومكتب بريد المنصورة الرئيسي بشارع الثانوية، ثم يتوجه إلى جامعة المنصورة – مبنى كريتيفا لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والمحافظة.