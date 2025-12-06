بالصور- محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع ويشدد على الالتزام بالأسعار

الدقهلية - رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، جولة ميدانية صباحية مفاجئة في نطاق حي غرب المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وتفقد المحافظ خلال جولته أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالتجزئة، حيث شدّد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة فيها، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية، كما شدّد على الحفاظ على نظافة المكان ورفع المخلفات بصفة مستمرة.

وكلف محافظ الدقهلية محمد أمين، رئيس الحي، برفع كافة الإشغالات والتعديات الواقعة بمحل بيع الفاكهة والخضروات وغيره من أي إشغالات، ومنع التعدي على حرم الشارع.

وأكد على استمرار تكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الانضباط في السوق والمناطق المحيطة.