بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم أمام دار أيتام بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

أُصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بطريق قرية السماحية أمام دار الايتام بنطاق مركز بلقاس، محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي أتوبيس أمام دار الايتام ببندر بلقاس ووجود مصابين جراء التصادم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وجود 6 مصابين وهم: عزيزة ناجي طه، 30 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وضحي محمد عبدالباقي، 30 سنة، مصابة بجرح قطعى بالذقن، وأحمد فتحي موسى، 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمود أحمد عبد العظيم يونس، 40 سنة، مصاب بكدمة بالصدر.

كما أُصيبت :"نداء إبراهيم عوض حامد، 20 سنة، بكدمة بالقدم اليسرى، وبدر العاطي محمد أحمد، 25 سنة، بكدمة بالرأس والصدر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.