تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر – وزارة الكهرباء والطاقة عن حاجتها للتعاقد مع عدد من الكوادر الطبية للعمل ضمن بيئة مهنية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات الطبية، وذلك ضمن خطة التوسع وتطوير الخدمات الصحية المقدّمة بـ مستشفى كهرباء ألماظة.

وبحسب الإعلان تضمن الوظائف المطلوبة:

1- أطباء استشاريون في جميع التخصصات، من الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أو الحاصلين على الزمالة البريطانية أو الزمالة الأمريكية، بنظام التعاقد السنوي.

2- أطباء أخصائيون في جميع التخصصات، على أن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات بعد الحصول على درجة الماجستير، ويكون التعاقد بنظام الشفتات.

3- أطباء مقيمون، والتعاقد بنظام الشفتات، ويُفضَّل الحاصلون على الجزء الأول من درجة الماجستير.

4- فنيّو معمل يحملون شهادات خبرة، والتعاقد بنظام الشفتات.

5- فنيّو أشعة يحملون شهادات خبرة، والتعاقد بنظام الشفتات.

الشروط العامة:

وجود ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.

مهارات تواصل ممتازة والقدرة على العمل ضمن فريق.

الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

طريقة التقديم:

يرجى ملء النموذج التالي مع إرفاق السيرة الذاتية اضغط هنا.