قفزة في أعداد السائحين الأمريكيين.. وزير السياحة يكشف أسباب الزيادة

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الأهمية المتزايدة للسوق الأمريكي في دعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال السنوات الأخيرة.

وقال "فتحي"، في بيان إن الولايات المتحدة تُعد واحدة من أكبر خمسة أسواق مصدرة للسياحة على مستوى العالم، إذ بلغ عدد السائحين القادمين منها ذروته في عام 2018 بنحو 79.7 مليون سائح.

وأوضح الوزير أن السوق الأمريكي حافظ على مكانته ضمن أهم عشرة أسواق مصدّرة للسياحة إلى مصر على مدار السنوات العشر الماضية، مستمرًا في تحقيق معدلات أداء قوية.

وأضاف أن حركة السياحة القادمة من الولايات المتحدة شهدت نموًا لافتًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 19.3% خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأشار الوزير إلى أن هذا النمو يعكس ثقة السائح الأمريكي في المقاصد السياحية المصرية، وما تقدمه من تجارب متنوعة تجمع بين الحضارة العريقة والمقومات الطبيعية الجاذبة.