انطلاق مهرجان المنيا الدولي للمسرح -فيديو وصور

المنيا-جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، مساء اليوم السبت، افتتاح المهرجان الدولي الثالث للمسرح، والذي أسسته وقامت بتنظيمه فرقة تياترو الصعيد للفنون المسرحية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والمخرج الكبير خالد جلال، والذي تحمل نسخة المهرجان الحالية اسمه، والفنان حمزة العيلي، ابن محافظة المنيا والرئيس الشرفي لمهرجان، وكيرو صابر مؤسس تياترو الصعيد، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ويأتي ذلك ضمن فعاليات “المنيا عاصمة الثقافة والفنون 2025”.

وأقيمت فعاليات افتتاح المهرجان على المسرح المكشوف، بحضور أكثر من 200 فنان وفنانة، و لتقديم عروض مسرحية متنوعة من 9 دول و4 محافظات مصرية.

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا بالمهرجانات الثقافية والفنية، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل منصة لتعزيز الحركة المسرحية وإتاحة الفرصة للفنانين من مختلف المحافظات والدول لعرض إبداعاتهم أمام الجمهور المحلي والدولي، بما يسهم في رفع مستوى الثقافة والفنون بالمحافظة وتعزيز السياحة الثقافية.

فيما قدم الفنان حمزة العيلي، الشكر لمؤسسي المهرجان على تلك الخطوة القوية والتي جعلت للمسرح طريقاً في محافظة المنيا، ونجحوا في التمسك بحلمهم حتى أصبح كبيراً وينظم له مهرجان دولي كل عام.

وأكد العيلي أن محافظة المنيا عروس الصعيد بها العديد من المواهب الدفينة وانتشار تلك المسارح تجعلها تخرج للنور، وتصبح مساحة فنية قوية لإنارة العقول.

من جانبه قال المخرج خالد جلال، إنه حصل على موافقة وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بتقديم منحة دراسية بمعهد الفنون والإبداع لأصحاب المراكز الأولى في مشروعات التمثيل والإخراج المقدمة بالدورة الثالثة لمهرجان المنيا الدولي للمسرح.

وقدم جلال الشكر لقيادات محافظة المنيا على التنظيم والاستقبال الجيد للمهرجان، كما أشاد بالفنان حمزة العيلي واصفاً أياه بـ"الفنان المبدع المجتهد" منذ يومه الأول بمعهد الفنون المسرحية.