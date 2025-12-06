محافظ الدقهلية ووزير الاتصالات يتفقدان شركة "قمم" بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة "قمم" للتكنولوجيا والاستشارات الرقمية الكائنة بشارع سعد زغلول في مدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ.

وجاءت الزيارة للتعرف عن قرب على أنشطة الشركة الرائدة ومجالات عملها في تقديم الحلول الرقمية والبرمجيات المتطورة، والاستماع إلى رؤية مؤسسيها والتحديات التي تواجههم، في إطار دعم الكيانات الواعدة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الرقمي محليًا ودوليًا.

وأكد اللواء طارق مرزوق فخره بوجود شركات مبتكرة على أرض الدقهلية، مشددًا على دعم المحافظة الكامل لها وتذليل أي عقبات إدارية قد تواجهها، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتحويل المحافظات إلى مجتمعات ذكية وجاذبة للاستثمار التكنولوجي، وأن شركات مثل "قمم" تمثل نواة حقيقية لهذا التحول.

وقال المحافظ: "نسعى لتوفير كل سبل الدعم اللوجيستي والمؤسسي للشباب المبدع في مجالي البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى شركات منتجة وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة."

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو طلعت بمستوى التقدم التقني والإبداعي الذي شهدته الشركة، معتبرًا إياها نموذجًا ملهمًا للشركات الناشئة المصرية التي استطاعت أن تفرض وجودها في السوق المحلي وتنافس عالميًا.

وأضاف الوزير: "زيارتي اليوم تؤكد التكامل بين السياسة الوطنية لوزارة الاتصالات ورؤية المحافظات لبناء مجتمع رقمي منتج. نحن ندعم تأسيس المزيد من الشركات التكنولوجية خارج العاصمة، ونعمل على توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة وبرامج بناء المهارات لتحقيق ذلك."

وعرض مؤسسو شركة "قمم" خلال اللقاء مجموعة من المشروعات والحلول التقنية التي طورتها الشركة لعملائها محليًا ودوليًا في عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والحلول البرمجية المتخصصة، والتحول الرقمي للمؤسسات، معربين عن امتنانهم للزيارة، معتبرين إياها دفعة معنوية لفريق العمل.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون المستقبلية المحتملة، وآليات دمج حلول الشركة في مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة، إضافة إلى فرص المشاركة في برامج الوزارة الداعمة للشركات الناشئة.

واختتمت الزيارة بجولة داخل أقسام الشركة المختلفة، حيث اطمأن المحافظ والوزير على بيئة العمل والإمكانيات التقنية المتاحة، وتبادلوا الحديث مع فريق العمل من المبرمجين والمطورين الشباب.

وتُعد هذه الزيارة انعكاسًا للدعم الرسمي المتواصل للشركات التكنولوجية الناشئة، وإشارة واضحة على توجه الدولة لتعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات في كافة ربوع الجمهورية، والاستفادة من طاقات الشباب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030.