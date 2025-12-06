ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس أثناء صرفهم من المدرسة بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات حادث تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، حيث قام عدد من الطلاب بالتعدي على مدرس داخل إحدى المدارس بالقاهرة.

تبين أنه بتاريخ 2 ديسمبر الجاري، تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدرس، يُقيم بدائرة القسم، بتعرضه للضرب وإحداث إصابات جسمانية. وأوضح البلاغ أن المعتدين هم 4 طلاب يقيمون بدائرة قسمي شرطة السلام أول وعين شمس، والواقعة حدثت أثناء قيام المدرس بصرفهم من فناء المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط الطلاب، وبمواجهتهم أقروا بالتعدي على المدرس كما ورد بالبلاغ.

وأُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.