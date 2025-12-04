إخلاء سبيل 9 متهمين بعرض رشاوى انتخابية في البحيرة بكفالات مالية

قرر فادى وائل، وكيل النائب العام، إخلاء سبيل 9 أفراد بكفالة مالية متفاوتة تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف جنيه، على خلفية ضبطهم أثناء عرض رشاوى مالية على المواطنين بدوائر شبراخيت وأبو حمص ودمنهور.

في دائرة مركز شبراخيت أخلي سبيل شخصين بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهما، وشخص آخر بكفالة خمسة آلاف جنيه.



بينما في دائرة مركز أبو حمص جرى إخلاء سبيل شخص واحد بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه.



وفي دائرة قسم دمنهور أفرجت النيابة عن أربعة أشخاص بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه لكل منهم، بعد ضبطهم أثناء عرض رشاوى مالية لصالح بعض المرشحين.



وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر تشمل الدائرة الأولى "قسم دمنهور – مركز دمنهور"، الدائرة الثالثة "مركز أبو حمص – مركز إدكو"، والدائرة الثامنة "مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود".



ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة، بإجمالي مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.