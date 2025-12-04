ضبط طن ونصف مخللات فاسدة وإغلاق مطعم غير مرخص بالقليوبية

كشفت حملة موسعة نفذتها مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، عن ضبط طن ونصف من المخللات الفاسدة داخل إحدى المنشآت الغذائية، حيث تبين أن المضبوطات مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف وغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وجرى التحفظ على الكميات المخالفة وسحب عينات منها وإرسالها إلى معامل بنها؛ للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأوصت اللجنة بغلق أحد المطاعم داخل نطاق الحملة بعد ثبوت إدارته بدون ترخيص وعدم استيفائه الاشتراطات الصحية الأساسية، وذلك لحين إزالة مسببات الخطورة واستكمال المعايير المطلوبة لضمان سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

وجاء تنفيذ الحملة بتوجيه من الدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، وتحت إشراف الدكتور أحمد سمير مدير الإدارة الصحية بشبرا غرب، والدكتور محمود شعبان المدير الوقائي بالإدارة.

كما جرت أعمال الرقابة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالمحافظة، ورجب نصر مراقب الأغذية بالمديرية.

وشارك في تنفيذ الحملة مكتب أغذية شبرا الخيمة غرب برئاسة نبيل الباز رئيس المكتب، ومحمد أبو طالب مفتش الأغذية، حيث استهدفت اللجنة المرور على المنشآت الغذائية والتأكد من تطبيق المعايير الصحية وتداول أغذية آمنة، تنفيذًا لخطة مديرية الصحة لتشديد الرقابة وحماية صحة المواطنين من أي منتجات غير صالحة للتداول.