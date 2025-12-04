زار وفد دولي من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عددًا من اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير عملية التصويت في جولة الإعادة بدائرة الرمل بانتخابات مجلس النواب 2025، ضمن جهود المراقبة الدولية لضمان الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الدستورية.



وتفقد الوفد، الذي ضم إسلام أبو العينين، مدير برامج المنظمة، والسيد إبراهيم، مستشار المنظمة وعضو البعثة الدولية، عدداً من اللجان، من بينها لجنة مدرسة السيرة الحسنة التابعة لدائرة الرمل، للاطلاع على الإجراءات المتبعة وتنظيم العملية الانتخابية، مع التركيز على مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات وتسهيل مشاركة الناخبين.



سير العملية الانتخابية



ميدانياً، واصلت لجان دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية استقبال الناخبين منذ التاسعة صباح اليوم الخميس، في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.



وشهدت المقرات الانتخابية توافدًا ملحوظًا من الناخبين وخاصة الشباب مع بداية اليوم، حيث عملت فرق تنظيم الدخول على تيسير حركة الناخبين، ومنع التكدس، وضمان انسياب عملية التصويت داخل وخارج اللجان.



اختلاف عن الجولة الملغاة



وفي تصريحات خاصة للوفد عقب الجولة، أكد السيد إبراهيم، عضو البعثة الدولية، أن هناك اختلافاً كلياً في المشهد الانتخابي الحالي مقارنة بالجولة الماضية التي تم إلغاؤها بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



وقال "إبراهيم": "الوضع يكاد يكون مختلفًا بنسبة تتجاوز 90% أمام مقار لجان الاقتراع؛ حيث رصدنا اختفاء أشكال الدعاية النمطية المعتادة أمام اللجان، وغياب مظاهر الحشد غير القانوني وتوزيع الأموال والكروت التي شابت الجولة السابقة".



وأشاد عضو البعثة الدولية بالتطور الملحوظ في أداء الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنها بدأت تتصدى للمخالفات خارج نطاق مقار مراكز الاقتراع، بما في ذلك القبض على من يحاولون حشد الناخبين بأساليب غير قانونية أو نقلهم جماعياً، مما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية.



المشاركة "رسالة"



من جانبه، أوضح إسلام أبو العينين، مدير برامج المنظمة، أن إعادة الانتخابات في الدائرة بالكامل تعد "نقلة نوعية" وممارسة ديمقراطية تصحيحية تمنح جميع المرشحين فرصاً متكافئة لتلافي أخطاء الماضي.



ووصف "أبو العينين" الإقبال في الساعات الأولى من صباح اليوم بـ "المتوسط"، متوقعاً تزايد الكثافة التصويتية بعد الساعة الرابعة عصراً (عقب انتهاء ساعات العمل)، ووجه رسالة للناخبين قائلاً: "صوتك أغلى من أي مقابل مادي، والمشاركة في حد ذاتها رسالة للمرشحين للقيام بدورهم الحقيقي، وكلما زادت المشاركة قلت المخالفات".



الخريطة الانتخابية والمتابعة



وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرا انتخابيا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبا، يتوزعون داخل قسمي شرطة رمل أول وثان. وشهدت بعض المقرات خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني حضورا متزايدا من الناخبين مقارنة ببداية اليوم الأول.



وتواصل محافظة الإسكندرية تشغيل غرف العمليات في حي شرق على مدار الساعة، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لرصد معدلات الإقبال لحظة بلحظة، ومتابعة أي ملاحظات ميدانية قد تظهر خلال ساعات التصويت.









