محافظ الشرقية ينعى طالب جامعي سقط أسفل عجلات القطار

الشرقية - ياسمين عزت:

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الطالب الجامعي أحمد محمد تهامي عبدالقادر عرفة، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي وافته المنية، مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراحه، عقب سقوطه بين عجلات القطار ورصيف المحطة أثناء تحرك القطار المتجه إلى الزقازيق، في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس بمحطة قطار مشتول السوق.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بسرعة إنهاء تصاريح الدفن، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لأسرة الطالب، وتلبية احتياجاتهم في هذا الظرف الأليم.