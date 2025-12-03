إصابة 8 أشخاص في تصادم توك توك بمركز سمسطا ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم توك توك بآخر ضمن نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع التصادم على الطريق الذي يربط قرية بني حلة بمدينة سمسطا، فجرى توجيه سيارات الإسعاف بسرعة إلى موقع البلاغ.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.