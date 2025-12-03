إعلان

ضبط سيدة تجمع بطاقات رقم قومي لصالح مرشح أمام لجنة انتخابية بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

08:15 م 03/12/2025

مديرية أمن قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، سيدة بحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بناخبين، يُشتبه في جمعها لصالح أحد المرشحين أمام لجنة السديس بقرية حجازة بحري بمركز قوص.

تلقى مركز شرطة قوص إخطارًا يفيد بضبط المتهمة "أ.ح"، 23 عامًا، أثناء تواجدها أمام اللجنة الانتخابية بالقرية وبحوزتها عدة بطاقات رقم قومي.

وبالفحص، تبين أن السيدة كانت تجمع البطاقات لصالح مرشح مقابل مبالغ مالية، تمهيدًا لاستغلالها خلال عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بقنا.

مديرية أمن قنا ضبط سيدة تجمع بطاقات رقم قومي جمع بطاقات رقم قومي لصالح مرشح انتخابات مجلس النواب بقنا انتخابات مجلس النواب 2025

