مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

07:04 م 03/12/2025

إسعاف أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه وأصيب شخصان آخران مساء اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بطريق بلاط–منفلوط ضمن نطاق محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع الحادث، وأسفر عن وفاة محمد محمود زيتوني، 30 عامًا، من مركز بلاط، وإصابة كل من: حسام متولي يوسف، 26 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة، ومحمد مجدي الدويدي، 18 عامًا، ومقيم بمدينة المنصورة.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثة والمصابين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام. كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

