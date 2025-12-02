إعلان

أطاحت بمرشح وأعادت آخر.. كيف غيرت أصوات المغتربين نتيجة الانتخابات بدسوق؟

كتب : إسلام عمار

04:03 م 02/12/2025

كشف الإعلان النهائي للهيئة الوطنية للانتخابات، لنتيجة انتخابات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة كفر الشيخ عن مفاجأة في الدائرة الرابعة التى تضم "دسوق وفوه ومطوبس"، وذلك بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج.

ووفق إعلان الحصر النهائي لنتيجة انتخابات الدائرة الرابعة في كفر الشيخ تبين دخول المرشح المستقل محمد شعبان عطا في جولة الإعادة واستبعاد المرشح المحاسب فتحي علي الشرقاوي.

كانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس، أعلنت الحصر العددي، حصول المرشح المحاسب فتحي علي الشرقاوي على 30441 صوتًا ليكون سادس المرشحين حصولا على أعلى الأصوات.

وبعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الدائرة الرابعة، وبعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، تبين حصول المرشح المستقل محمد شعبان عطا على 30 ألفا و623 صوتًا ليصبح سادس المرشحين الذين يخوضون جولة الإعادة في تلك الدائرة.

كفر الشيخ دسوق الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

