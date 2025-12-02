بحوث الصحراء يدعم التجمعات الزراعية بجنوب سيناء بشتلات زيتون

دعم مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور حسام شوقي، التجمعات التنموية الزراعية بمحافظة جنوب سيناء، بعدد كبير من شتلات أشجار الزيتون، ضمن خطة موسّعة لتوزيع الشتلات على المنتفعين من التجمعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه جرى توزيع الشتلات على المزارعين بتجمع النهايات، دعمًا لجهود التوسع الزراعي وتنمية المناطق الصحراوية، مؤكدا أن هذا المبادرة تعد استكمالًا للزيارة الميدانية التي أجراها وزير الزراعة مؤخرًا خلال تفقده مركز الخدمات التنموية بسهل القاع، وجّه بسرعة توفير الشتلات للمزارعين، وتهيئة الظروف اللازمة لضمان نجاح عمليات الزراعة داخل التجمعات.

واوضح رئيس المركز في تصريح اليوم، أن المركز بدأ بالفعل في تنفيذ التوجيهات من خلال مدّ التجمعات التنموية باحتياجاتها من شتلات الزيتون، مؤكدا أن عملية التوزيع تُنفَّذ بالتنسيق مع ممثلي التجمعات الزراعية لضمان وصول الشتلات إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.

وأضاف أن المركز يعمل بالتوازي على بدء المرحلة الثانية من مشروع التجمعات التنموية، من خلال تقديم الدعم الفني الكامل للمزارعين، والذي يشمل التدريب على طرق الزراعة الصحيحة، وحفر الجور، ومتطلبات الخدمة الزراعية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على تعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع كفاءة الأراضي في المناطق الصحراوية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة السكان، وخلق فرص تنموية داخل التجمعات الجديدة بسيناء.