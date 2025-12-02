إعلان

مصرع شخصين وإصابة آخر في حريق مخزن بلاستيك بالخانكة

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:32 ص 02/12/2025

حريق مخزن الخانكة

لقي شخصان مصرعهما، أُصيب آخر إصابة خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى، جراء اندلاع حريق داخل مخزن بلاستيك بالطابق الأرضي بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بجوار المسجد الكبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل المخزن، فانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء.

وعند وصول القوات، تبين اشتعال النيران بكثافة نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية المخزنة التي تساعد على سرعة الاشتعال وامتداد الحريق، وتمت السيطرة الكاملة على الحريق، بينما جرى التحفظ على جثتي المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الجهات المختصة فحص موقع الحادث لبيان مدى وجود مخالفات في التخزين أو اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق.

