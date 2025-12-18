سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي للغة العربية في متحف الحضارة.. الأحد

تنظم سفارة سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية، احتفالها السنوي باليوم العالمي للغة العربية، وذلك يوم 21 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، في رحاب المتحف القومي للحضارة المصرية.

تأتي احتفالية هذا العام 2025 ثمرة تعاون مشترك بين سفارة سلطنة عُمان وجمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية، وبالشراكة مع مشيخة الأزهر الشريف، تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود المؤسسية في خدمة اللغة العربية ونشر الوعي بقيمتها الحضارية.

وتتضمن فعاليات الاحتفال محاضرتين علميتين حول اللغة والهوية، يلقيهما الدكتور سعيد توفيق، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة هبة جمال الدين، الباحثة بمعهد التخطيط القومي.

كما تشارك السفارة بفقرة فنية من التراث الفني العُماني–اليمني المشترك، يقدمها الموسيقار اليمني فؤاد الشرجبي، في تجسيد حي للتداخل الثقافي العربي ووحدة الموروث الفني في المنطقة.

ويصاحب الاحتفالية معرض ثقافي يضم مجموعة مختارة من الكتب التي توثق إسهامات العُمانيين في خدمة اللغة العربية وعلومها عبر التاريخ، إلى جانب عدد من اللوحات الفنية التي تُبرز جماليات الخط العربي، ودلالته بوصفه فنًا وهويةً في آنٍ واحد، مع مشاركة مميزة من جمعية الخط المصري، التي تُسهم بأعمالها في إثراء هذه المناسبة والاحتفاء بفن الخط العربي الأصيل.

وتؤكد هذه الاحتفالية، التي تُقام برعاية واحتضان المتحف القومي للحضارة المصرية، حرص الجهات المنظمة على تعميم الفائدة الثقافية، والتنبيه إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية في ظل التحديات المعاصرة، ولا سيما التوجه نحو فرض ثقافة أحادية في عالم مُعولم، وهو ما يستدعي مزيدًا من العناية باللغات والثقافات المختلفة، واحترام خصوصية الهويات الوطنية، والإيمان بأن التنوع الثقافي يمثل مصدر قوة وثراء للإنسانية، وجسرًا حقيقيًا لتقارب الشعوب وتعميق الفهم المتبادل بينها.

اقرأ أيضًا:

مصر ترسم خطوطًا حمراء في السودان.. وخبراء يعلقون: لا مساس بهذه الأمور

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز

تحذير عاجل بشأن طقس الغد.. ورسالة من الأرصاد للمواطنين