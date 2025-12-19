إعلان

عادل نعمان: قوامة الرجل لتنظيم الأسرة وليست انتقاصًا من المرأة

كتب : حسن مرسي

12:00 ص 19/12/2025

عادل نعمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكاتب والمفكر عادل نعمان، إن الصحابة جمعوا السنة خوفًا عليها من الضياع أو التحريف.

وأضاف "نعمان"، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن أول جمع فعلي للسنة كان في عهد عمر بن عبد العزيز بعد نحو 100 سنة من وفاة النبي ﷺ، مضيفًا أن البخاري جاء بعد 194 سنة.

وأوضح أن القرآن هو الأصل في الحكم، مشيرًا إلى أن بعض الأحكام تحتاج تدبرًا وتفسيرًا وفق الزمن الحديث.

وتابع عادل نعمان: آية "الرجال قوامون على النساء" جاءت لتنظيم الأسرة بعد حادثة لطم رجل لزوجته، مؤكدًا أنها ليست انتقاصًا من المرأة بل لضبط المسؤولية.

اقرأ أيضًا:

مصر ترسم خطوطًا حمراء في السودان.. وخبراء يعلقون: لا مساس بهذه الأمور

ضياء رشوان: بعض الأطراف الإسرائيلية تحاول تسييس صفقة الغاز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكاتب والمفكر عادل نعمان عادل نعمان قوامة الرجل لتنظيم الأسرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* المغرب يتوج بكأس العرب
خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟