عادل نعمان: قوامة الرجل لتنظيم الأسرة وليست انتقاصًا من المرأة

قال الكاتب والمفكر عادل نعمان، إن الصحابة جمعوا السنة خوفًا عليها من الضياع أو التحريف.

وأضاف "نعمان"، خلال لقائه ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن أول جمع فعلي للسنة كان في عهد عمر بن عبد العزيز بعد نحو 100 سنة من وفاة النبي ﷺ، مضيفًا أن البخاري جاء بعد 194 سنة.

وأوضح أن القرآن هو الأصل في الحكم، مشيرًا إلى أن بعض الأحكام تحتاج تدبرًا وتفسيرًا وفق الزمن الحديث.

وتابع عادل نعمان: آية "الرجال قوامون على النساء" جاءت لتنظيم الأسرة بعد حادثة لطم رجل لزوجته، مؤكدًا أنها ليست انتقاصًا من المرأة بل لضبط المسؤولية.

