خبير سيبراني: 90% من الإنترنت غير مرئي والأطفال مستهدفون عبر الألعاب

قال المهندس رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، إن الإنترنت لم يعد مجرد أداة اتصال، بل أصبح واقعًا افتراضيًا يرافق حياتنا الشخصية والمهنية، مشيرًا إلى أن نحو 90% من شبكة الإنترنت غير مرئية ولا يستخدمها العامة، ما يفتح المجال لعالم موازٍ غير معروف للكثيرين.

وأضاف "المليجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أن ما يُعرف بـ"الدارك ويب" يمثل جزءًا صغيرًا من هذا العالم الخفي، ويعتمد على تقنيات متقدمة لإخفاء هوية مستخدميه، محذرًا من محاولات استقطاب الأطفال والشباب عبر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الشائعة.

وأوضح أن هذا العالم الرقمي المظلم يشمل أنشطة غير قانونية وغير أخلاقية، مشددًا على ضرورة فرض رقابة أسرية قوية ومتابعة استخدام الأطفال للهواتف والإنترنت، لرفع مستوى الوعي ومواجهة المخاطر الخفية.

وأشار "المليجي"، إلى أن تطبيق "تليجرام" يُستخدم على نطاق واسع من قبل الأفراد والحكومات، وأن تطور أدوات الاتصال الرقمية يفرض تحديات تتطلب وعيًا مجتمعيًا أكبر وتعاملًا مسؤولًا مع الفضاء الإلكتروني لحماية المستخدمين من أخطاره المحتملة.

