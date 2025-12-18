قضايا المناخ.. طب قصر العيني تحتفل بمرور عام على انطلاق المكتب الأخضر

وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني

نظّمت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة احتفالًا بمرور عام على انطلاق أنشطة المكتب الأخضر تحت عنوان "GREEN OFFICE – 1st Anniversary".

أُقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ورئيس المكتب الأخضر، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المكتب الأخضر، وبمشاركة فريق العمل المعني بملف الاستدامة بالكلية، وبالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الطب.

وضمّ فريق العمل المعني بملف الاستدامة د. رانيا زايد، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية ومنسق قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. شيرين عصمت، أستاذ مساعد الصحة العامة ومنسق المكتب الأخضر بالجامعة، ود. دعاء توفيق، مدرس الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية وعضو المكتب الأخضر.

وشملت الفعالية لقاءات تفاعلية حول الطاقة البديلة، تغير المناخ، الاحتباس الحراري، وأهمية الحفاظ على الموارد، إلى جانب تعريف الحضور بقنوات التواصل الخاصة بالمكتب الأخضر على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي وتبادل الخبرات البيئية.

واختتمت الفعالية بتنفيذ استبيان لقياس معرفة المشاركين بأنشطة المكتب الأخضر، في خطوة لتعزيز مشاركة المجتمع الجامعي وتطوير الأداء، مؤكدًا أن المكتب الأخضر يمثل مسارًا مستمرًا لترسيخ ثقافة الاستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة.

