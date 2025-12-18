إعلان

تأخر خروج الجثمان من المشرحة.. تغيير موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور -فيديو

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:00 م 18/12/2025
أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور، اليوم الخميس، تغيير موعد ومكان جنازتها لتُشيع من مسجد عمرو بن العاص على أن يوارى الثرى بمقابر العائلة بالبساتين بالقاهرة، وذلك بسبب تأخر خروج الجثمان من مشرحة الإسعاف بمنطقة كوم الدكة وسط الإسكندرية.

وتسلمت أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور، جثمانها من المشرحة عقب إنهاء الإجراءات وتصريح الدفن، وستقام الجنازة بمسجد عمرو بن العاص بدلًا من السيدة نفيسة عقب وصوله القاهرة مباشرة.

كانت نيابة المنتزه ثان صرحت بدفن جثمان الفنانة، بعد توقيع الكشف الطبي عليه بمشرحة كوم الدكة، والذي أوضح أن الوفاة ناتجة عن "الاختناق ما بعد الحريق"، دون وجود شبهة جنائية.

ترجع بداية الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في برج مكوّن من 13 طابقًا بمنطقة العصافرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق.

وتبين من الفحص أن الشقة تخص الفنانة نيفين محمد صلاح، المعروفة فنيًا باسم نيفين مندور، 53 عامًا، والتي توفيت متأثرة باستنشاق الدخان، دون تسجيل إصابات أخرى بين السكان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشف تقرير معاينة الحماية المدنية في الإسكندرية أن الحريق الذي اندلع داخل شقة الفنانة نيفين مندور، وأسفر عن وفاتها، نتج عن سقوط سيجار من يدها أثناء غفوتها على السرير، ما أدى إلى اشتعال المرتبة دون امتداد النيران إلى باقي محتويات الشقة.

وأوضح التقرير أن الحريق اقتصر على قطعة الأثاث التي كانت ترقد عليها الفنانة داخل إحدى الغرف، وأن الوفاة وقعت نتيجة استنشاق الأدخنة فقط، دون وجود حروق ظاهرة أو تلفيات واسعة، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية.

الإسكندرية نيفين مندور مسجد عمرو بن العاص البساتين منطقة كوم الدكة

