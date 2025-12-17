وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة "بدر الدين المُندمجة" بالصحراء الغربية؛ بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل آند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد، في إطار خطط الدولة لتعزيز جهود مواصلة عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.

وتتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات بحد أدنى نحو 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئرًا، بهدف تحقيق إنتاج شهري يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، و1.2 مليار قدم مكعب غاز، بما يُحقق وفرًا في الفاتورة الاستيرادية قدره نحو 25 مليون دولار شهريًّا خلال 6 إلى 12 شهرًا بعد صدور الاتفاقية، إلى جانب منح للتدريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.