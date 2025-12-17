كشف شهود عيان والجيران تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور والتي لقيت مصرعها اليوم الأربعاء، إثر حريق اندلع بشقتها بمنطقة العصافرة بحري بحي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية.

وبحسب شهود عيان كانت الفنانة الراحلة أجرت عملية جراحية قبل نحو 10 أيام وتعاني من صعوبة في الحركة، وفوجئوا اليوم بزوجها يخرج رأسه من النافذة ويصرخ طالبًا من الجيران إنقاذهم من الحريق.

النيران بدأت بمواد بلاستيكية

وأوضح الجيران أن الحريق نشب في مواد بلاستيكية داخل شقة الفنانة نيفين مندور ما أسفر عن تصاعد الدخان دون تلفيات كبيرة في الشقة إلا أن محاولات إسعافها فشلت ولفظت أنفاسها الأخيرة بسبب الدخان.

وقال مصطفى عطالله، أحد جيران الفنانة، أن الحريق شب في الشقة في حدود السابعة صباحًا وتأثرت الفنانة بالدخان ولم تنجُ من الخنق، ونجا زوجها رجل الأعمال، داعيًا لها بالرحمة.

بلاغ إلى قسم شرطة المنتزه ثان

كان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في برج سكني بمنطقة العصافرة بحري.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع، وتبين أن العقار والذي يحمل اسم "برج الإخلاص" مكوّن من 13 طابقًا ونشوب حريق في شقة بالطابق الرابع حيث تم التعامل مع الحريق.

وفاة الفنانة نيفين مندور

وأسفرت الواقعة عن وفاة سيدة واحدة تبيّن لاحقًا أنها الفنانة نيفين محمد صلاح، 53 عامًا، المعروفة فنيًا باسم نيفين مندور، وذلك نتيجة تأثرها بالدخان الكثيف داخل الشقة، وفقًا لما أكدته مصادر الإسعاف.

وفرضت قوات الأمن كردون أمني حول العقار محل الحادث، فيما لا يزال جثمان الفنانة الراحلة في الشقة سكنها لم ينقل إلى المشرحة حتى الآن، لحين انتهاء معاينة النيابة العامة.

ونعاها الفنان شريف إدريس بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".

بطلة فيلم اللي بالي بالك

ولدت الفنانة الراحلة نيفين مندور في 28 نوفمبر 1972، وبدأت مشوارها الفني منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي، ثم استمرت في العمل المسرحي الجامعي قبل التخرج.

وقدمت أول بطولة سينمائية لها عام 2003 في فيلم "اللي بالي بالك" بشخصية "فيحاء"، وشاركت البطولة مع محمد سعد، محققة نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

واختفت نيفين عن الساحة الفنية لمدة ست إلى ثماني سنوات، قبل أن تعود بمشاركات محدودة في السينما والتلفزيون، حيث كان مسلسل "مطعم تشي توتو" عام 2006 آخر أعمالها التلفزيونية.

