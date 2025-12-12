أسيوط- محمود عجمي:

يواصل حي غرب مدينة أسيوط، برئاسة ممدوح جبر، اليوم الجمعة، أعمال إعادة تطوير النصب التذكاري لتمثال الزعيم جمال عبد الناصر، الواقع بالقرب من جامعة أسيوط، وذلك في أعقاب حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل محيط النصب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وتأتي هذه الخطوة بعد موجة من الانتقادات أثارتها تحويلات المنطقة المحيطة بالنصب إلى مشروعات تجارية، ما أشعل جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون صورًا لمبانٍ وكافيهات بطلاء غير متناسق، اعتبره مثقفون وفنانون تشكيليون «تشويهًا» للمكان وإفراغًا لرمزيته الوطنية.

وأكد المحافظ في تصريحات خاصة أنه أصدر تعليمات فورية بوقف جميع الأعمال الإنشائية في محيط النصب، باعتباره رمزًا وطنيًا بارزًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على قيمته التاريخية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالزعيم الراحل، مشيرًا إلى إطلاق اسم «ناصر» على أكبر مشروع عمراني بالمحافظة، مدينة ناصر بالهضبة الغربية، المقامة على مساحة 6006 أفدنة وتضم مشروعات المدن الذكية.

وأضاف «أبو النصر» أن جمال عبد الناصر سيظل حاضرًا في وجدان المصريين، وخاصة أبناء الصعيد، لما قدمه من جهود لترسيخ العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص للجميع دون تفرقة.

وشهدت أسيوط خلال الأيام الماضية انتقادات واسعة لأعمال تطوير الميادين في حي شرق وغرب المدينة، وسط مخاوف من تأثير هذه التغييرات على الهوية البصرية والمعالم التاريخية.

يُذكر أن فكرة إنشاء التمثال بدأت في عهد اللواء نبيل العزبي، واستكملها اللواء إبراهيم حماد، الذي كلف الدكتور محسن سليم، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، بتنفيذه من الفايبر جلاس بطول 4.25 متر، في وضعية الوقوف، رافعًا يده اليمنى مشيرًا بالسبابة إلى السماء، في دلالة على تطلعه لمستقبل مصر وتحذيره لأعدائها.

وأُزيح الستار عن التمثال عام 2014 في احتفالية كبرى بحضور أسرة الزعيم وعدد من الشخصيات العامة، ليصبح الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية.

ويقع التمثال أمام مسجد عمر مكرم، في أحد المداخل الرئيسية لمدينة أسيوط، ويُعد نقطة بارزة تمر بها حركة القطارات، ما منحه أهمية رمزية وتاريخية، خاصة وأن الساحة التي يحتلها كانت تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر عقب ثورة 30 يونيو، ليصبح الموقع رمزًا لصمود الدولة المصرية.