إعلان

السيطرة على حريق اندلع داخل محل لبيع الأنتريهات بشبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:40 م 12/12/2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكَّنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل محل لبيع الأنتريهات بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل محل للأنتريهات بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ تحت إشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية.

وبحسب المعاينة الأولية والتحريات، تبين نشوب الحريق داخل محل الأنتريهات بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة.

ودفعّت قوات الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما كلفت مديرية أمن القليوبية إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة، بالتحري عن ملابسات الواقعة وظروف نشوب الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية السيطرة على حريق حريق داخل محل لبيع الأنتريهات محل لبيع الأنتريهات بشبرا الخيمة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة