أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة

تحدث معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفوز على سموجة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أول تعليق لمعتمد جمال بعد الفوز على سموحة

قال معتمد جمال: "مباراة سموحة كانت صعبة، خاصة وأن الفريق خسر المباراة السابقة، وأتمنى أن تخوض كل الفرق في مجموعة تحديد بطل الدوري بنفس الروح ونفس العزيمة في كل المباريات، حتى الآن لم نحقق أي شيء، وسنغلق صفحة الدوري مؤقتًا من أجل التركيز في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري".



وأضاف: "ظروف الزمالك صعبة، خاصة وأن الفريق لا يحصل على راحة وسنسافر غدًا إلى الجزائر لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، وأشكر الجماهير على الدعم المستمر في كل المباريات، ولم أر جماهير مثل الزمالك لأنهم يشعرون بتعب الجهاز الفني واللاعبين ويقفون خلفنا".

معتمد جمال يعلق على هتاف الجماهير لحسام عبد المجيد



وواصل: "هتاف الجماهير لحسام عبد المجيد ليس جديدًا عليهم، وهم يقدرون جهد وتعب اللاعب، وأحيانًا قد لا يكون في يومه ولا يحالفه التوفيق، وأشكر اللاعبين على الأداء الرجولي والخروج من الحالة النفسية التي كانوا فيها عقب المباراة السابقة، ولا أعلم تفاصيل إصابة بيزيرا ومحمد السيد، ولا يوجد لدينا وقت لإجراء أشعة بسبب سفر الفريق بعد ساعات إلى الجزائر".



واختتم: "ناصر منسي أدى المطلوب منه في الشوط الأول وكنا نحتاج لتنشيط الهجوم في الشوط الثاني، والدوافع موجودة لدى اللاعبين، وأشكر نجوم الزمالك القدامى على مساندة الفريق، ويتبقى خطوة واحدة لتحقيق الهدف ولكننا سنركز بداية من الغد في الكونفدرالية".

