أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر مع أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، فإن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إذ تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فإن هناك ظاهرة مؤثرة هي الشبورة المائية صباحا، إذ تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق لذا يجب القيادة بحذر.

وحذرت الهيئة المواطنين، من عدم الانخداع بالانخفاض في درجات الحرارة، إذ أنه من من المتوقع أن يطرأ ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 7 مايو.