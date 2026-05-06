روسيا: موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات حول أوكرانيا ولن ترفضها

كتب : وكالات

07:10 ص 06/05/2026

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات فعالة ولها نتائج بشأن أوكرانيا ولن ترفضها.

قالت زاخاروفا: "نحن منفتحون بالتأكيد، كما أكدت القيادة الروسية دائما، على عملية التفاوض، وعلى الاتصالات التي سيكون لها تأثير حقيقي ونتيجة حقيقية".

أضافت أن المسؤولين من الجانب الأمريكي عن المفاوضات بشأن أوكرانيا مشغولون الآن بشكل كامل في الوضع في الشرق الأوسط.

وتابعت: "لكنني أكرر من جانبنا، لم نتخل عن مفهوم عملية التفاوض والاتصالات والاجتماعات التي تهدف إلى تحقيق النتيجة التي ذكرناها".

وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا كما أنها تشارك في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة، لكنها تشكك في رغبة نظام كييف في التفاوض.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام موسكو بتسوية طويلة الأمد. مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، والتي تشمل التهديدات للأمن القومي الناجمة عن توسع حلف "الناتو" وقمع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

