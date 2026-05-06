صرح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بأن معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2026 تسير بخطى منتظمة، حيث بلغت الكميات الموردة 85 ألفاً و71 طناً وفقاً لآخر الإحصائيات الرسمية.

خريطة المواقع التخزينية

أوضح وكيل الوزارة أن عمليات التوريد توزعت على عدة جهات ومواقع تخزينية شملت: الجهات المستلمة ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، شركة مطاحن مصر الوسطى، والبنك الزراعي المصري.

وفيما يتعلق بالمواقع الأكثر استقبالاً جاءت "صوامع قصر الباسل" و"الصوامع المعدنية" في المقدمة، تليها "شونة أبشواي" و"صوامع طامية"، موضحا أن هناجر: (تطون، دانيال، وطامية) تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال المحصول.

تنسيق ورقابة مستمرة

أكد وكيل الوزارة على انتظام عمل لجان الاستلام في فحص الأقماح لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. كما شدد على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين والموردين لضمان سرعة صرف المستحقات المالية فور التوريد.

وتسعى مديرية التموين بالفيوم إلى الوصول لأقصى طاقة استيعابية خلال ذروة الموسم الحالي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحصول، باعتبار الفيوم من المحافظات الرائدة في إنتاج القمح.