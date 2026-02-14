الموت قبل الولادة على حافة مصرف.. القصة الكاملة لجوال الأجنّة الغامضة بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، على حريق عقار بمدينة العبور دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بنشوب حريق داخل عقار بمدينة العبور.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الإسعاف وبفضل جهود رجال قوات الحماية المدنية تم السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة وفرض كردونا أمنيا بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة الأولية، نشوب داخل عقار مكون من بدروم وأرضي وأربع طوابق ونشب الحريق بالبدروم في مخلفات قديمة خاصة بالسكان.