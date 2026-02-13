إعلان

السيطرة على حريق بعقار سكني شرق السكة الحديد بالأقصر

كتب : محمد محروس

01:39 م 13/02/2026

السيطرة على حريق بعقار سكني شرق السكة الحديد بالأق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار مكوّن من ثلاثة طوابق بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، بعد الدفع بثلاث سيارات إطفاء.

وأوضح مصدر مسؤول أن النيران امتدت إلى شقتين أخريين داخل العقار، قبل أن تنجح قوات الإطفاء في محاصرة الحريق ومنع انتشاره لبقية المبنى.

وأشار المصدر إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرّت الجهات المختصة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

قوات الحماية المدنية محافظة الأقصر حريق سيارات إطفاء

- "صرت عايبة".. سوريات تخرجن من السجن بـ"وصم"
القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)