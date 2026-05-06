أعلنت وزارة النقل بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، اليوم الأربعاء، في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وذلك لخدمة جمهور الركاب يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً.

16 محطة تربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية

تشمل المرحلة الأولى من المشروع 16 محطة هي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، وصولًا إلى مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

تفاصيل أسعار التذاكر

كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، موضحًا أن الخدمة ستكون متاحة للجمهور مجانًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من التشغيل.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن فترة التشغيل المجاني تمتد من الأربعاء إلى الجمعة بالتزامن مع بدء التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لتجربة وسيلة النقل الجديدة والتعرف على المحطات وخطوط التشغيل قبل تطبيق التعريفة الرسمية.

نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي

يمثل تشغيل المونوريل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتعزيز وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما يسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتوفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي.

وسيلة نقل عصرية وسريعة وصديقة للبيئة

يتميز المونوريل بكونه وسيلة نقل سريعة وعصرية تعمل بعجلات مطاطية تقلل الضوضاء، وتوفر تجربة تنقل آمنة ومريحة للركاب، مع تحسين كفاءة الحركة بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

تجهيزات متطورة داخل القطارات والمحطات

تضم القطارات تكييف هواء، وكاميرات مراقبة، وشاشات LCD لعرض معلومات الرحلة والإعلانات، بالإضافة إلى ممرات انتقال بين العربات، كما تم تخصيص أماكن لذوي الهمم وتجهيز العربات بوسائل تثبيت للكراسي المتحركة.

محطات حديثة بتصميم حضاري متكامل

تم تصميم المحطات بشكل حضاري متكامل، وتزويدها بسلالم متحركة وثابتة ومصاعد لتسهيل حركة الركاب، إلى جانب مسارات مخصصة لذوي الهمم داخل صالات التذاكر وعلى الأرصفة.

ربط مباشر مع وسائل النقل الأخرى

تتيح المرحلة الأولى من المشروع الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة، بما يعزز تكامل شبكة النقل الحديثة بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى والعاصمة الجديدة.

