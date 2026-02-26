شهدت منطقة عمارات المستثمرين بالحي الأول شرق النيل في بني سويف، واقعة احتجاز شخص داخل أسانسير أحد العقارات السكنية، ما أسفر عن إصابته باشتباه كسر في الساق اليمنى، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إنقاذه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باحتجاز أحد الأشخاص داخل مصعد بإحدى عمارات المستثمرين بمنطقة الحي الاول شرق النيل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتمكنت فرق الإنقاذ من فتح باب المصعد وإخراج المحتجز، حيث تبين إصابته باشتباه كسر في الساق اليمنى نتيجة تعثره وسقوطه داخل الأسانسير أثناء محاولة الخروج.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.