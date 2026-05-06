أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق سلسلة توعوية جديدة تساعدك تختار أكلك صح وتفهم أساسيات التغذية السليمة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين ونشر ثقافة الغذاء المتوازن داخل المجتمع المصري.

جاء الإعلان من خلال برومو نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، كشفت عن ملامح السلسلة المرتقبة التي تستهدف الإجابة عن الأسئلة الشائعة المرتبطة بالتغذية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتداولة بين المواطنين.

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، من جانبه، أن قضايا التغذية تظل محل جدل دائم، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة الإنسان، موضحًا أن اختيار نوعية الطعام وما يجب تناوله أو تجنبه من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد يوميًا.

أشار "عبد الغفار" إلى أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، باعتبارها الذراع الأكاديمية لوزارة الصحة، تحرص على التفاعل مع الواقع المجتمعي، وعدم الانفصال عن القضايا التي تشغل الرأي العام، سواء كانت معلومات دقيقة أو شائعات تحتاج إلى تصحيح.

وأضاف رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، أن دور الهيئة لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات العلاجية أو العمل الأكاديمي، بل يمتد ليشمل دورًا مجتمعيًا توعويًا، يهدف إلى دعم المواطنين بالمعلومات الصحية الموثوقة.

وكشف عبد الغفار، عن عقد سلسلة اجتماعات مكثفة استمرت لأكثر من 3 ساعات، بمشاركة عمداء المعاهد والاستشاريين في مختلف التخصصات، إلى جانب عميد معهد التغذية، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالغذاء والصحة، والاستماع إلى مختلف الآراء للوصول إلى مفاهيم واضحة ومفيدة للأسرة المصرية.

ودعا رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، المواطنين إلى متابعة الحلقات المقبلة من السلسلة، والتي من المقرر أن تقدم محتوى مبسطًا وموثوقًا يساعد على تبني أنماط غذائية صحية.

اقرأ أيضًا:

بعد جدل نظام الطيبات".. الصحة تكشف مكونات الفطار الصحي المتوازن

وزير الصحة: استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض عن بُعد