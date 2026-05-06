وافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 19 مايو، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفي ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

قال موقع "واللا"، إن قرار تمديد حالة الطوارئ جاء خلال استطلاع رأي هاتفي لأعضاء الحكومة الإسرائيلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسة الدفاعية وقيادة الجبهة الداخلية من مواصلة ممارسة صلاحيات خاصة، بما في ذلك إصدار توجيهات وقيود على الجمهور عند الضرورة، وفقا للتطورات على أرض الواقع.

وحسبما أورد موقع "واللا"، فإن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير، قال: "قواتنا منتشرة حاليا في جميع القطاعات، تقاتل ومستعدة للاستجابة الفورية لأي سيناريو، قريبا كان أم بعيدا".

أكد زامير، أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى نراقب عن كثب الأحداث في الخليج العربي ونحن على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل.

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، أن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان جهودهما لمواجهة احتمال تجدد القتال مع إيران.

وأعلن القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر، خلال مراسم توليه منصبه، أن إسرائيل مستعدة لاستخدام كامل سلاح الجو ضد إيران إذا لزم الأمر.

وقال تيشلر: "نتابع عن كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقا إذا اقتضت الحاجة".

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر وجود تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة استعدادا لجولة محتملة جديدة من الحرب مع إيران.

وبحسب المصادر، فإن هذه الضربات ستركز على البنية التحتية للطاقة وعمليات استهداف واغتيال مسؤولين إيرانيين كبار، وفقا لسكاي نيوز.