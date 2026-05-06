أصدرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارات الإنشاءات، والهيئات، والشؤون القانونية، والتخطيط والمتابعة، وذلك بهدف تقييم جودة الأداء في مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية بمدينة الإسكندرية.

تعزيز مبادئ الشفافية وإحكام الرقابة الإدارية

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المديرية لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإحكام الرقابة الصارمة على الأداء المالي والإداري والفني بكافة المنشآت، بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على مراكز الشباب.

مهلة شهر لإعداد تقرير مفصل بالمخالفات

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها الميدانية اعتبارًا من 5 مايو الجاري، على أن تنتهي من مهامها وتصدر نتائجها خلال شهرًا واحدًا، حيث تلتزم اللجنة بإعداد تقريرًا مفصلًا لعرضه على وكيل الوزارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال فترة الفحص.

وجاءت هذه التحركات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تشديد الرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية، وتطبيق معايير الحوكمة لضمان تحقيق الانضباط الإداري، بما يخدم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري ودعم المؤسسات الشبابية كركيزةً أساسيةً للتنمية.