إعلان

"الشباب والرياضة".. تشكل لجنة موسعة لحوكمة ورقابة مراكز الشباب بالإسكندرية

كتب : محمد البدري

07:00 ص 06/05/2026

الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، تضم في عضويتها ممثلين عن إدارات الإنشاءات، والهيئات، والشؤون القانونية، والتخطيط والمتابعة، وذلك بهدف تقييم جودة الأداء في مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية بمدينة الإسكندرية.

تعزيز مبادئ الشفافية وإحكام الرقابة الإدارية

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المديرية لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإحكام الرقابة الصارمة على الأداء المالي والإداري والفني بكافة المنشآت، بما يضمن الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على مراكز الشباب.

مهلة شهر لإعداد تقرير مفصل بالمخالفات

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها الميدانية اعتبارًا من 5 مايو الجاري، على أن تنتهي من مهامها وتصدر نتائجها خلال شهرًا واحدًا، حيث تلتزم اللجنة بإعداد تقريرًا مفصلًا لعرضه على وكيل الوزارة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال فترة الفحص.

وجاءت هذه التحركات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بضرورة تشديد الرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية، وتطبيق معايير الحوكمة لضمان تحقيق الانضباط الإداري، بما يخدم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري ودعم المؤسسات الشبابية كركيزةً أساسيةً للتنمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صفاء الشريف جوهر نبيل الشباب والرياضة مراكز الشباب الاسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
زووم

حدث بالفن| وصول جثمان هاني شاكر وعزاء سهير زكي وفنانة تستغيث من تهديد بالقتل
تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري
رياضة محلية

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري
"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
أخبار مصر

"عين حورس وجناحه".. تفاصيل تصميم شعار المونوريل قبل افتتاحه
حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
شئون عربية و دولية

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟