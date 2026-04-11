سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على حريق هائل نشب بمزارع النخيل.

بلاغ عاجل وتحرك سريع

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغاً يفيد بنشوب حريق في منطقة زراعات ونخيل جنوب مدينة الخارجة، وتحديداً في المنطقة المعروفة بـ "عين ياسين".

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن النيران جرى اندلاعها في مساحات من الحشائش الجافة وأشجار النخيل، مما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة غطت سماء المنطقة.

محاولات مستمرة لمحاصرة النيران

بذلت فرق الإطفاء جهوداً مضنية للسيطرة على ألسنة اللهب التي التهمت عدداً من الأشجار، وجرى العمل على إنشاء خطوط عزل لمنع امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة التي تضم حظائر للماشية وعنابر للدواجن، بالإضافة إلى مساحات من محصول القمح الاستراتيجي.

كما أن عملية حصر الخسائر لا تزال مستمرة، بينما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.