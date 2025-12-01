"جمع سكني وكنس".. قرارات عاجلة لنظافة شبرا الخيمة والخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بتكثيف أعمال الجمع السكني المباشر للقمامة من المنازل، وزيادة أعداد المعدات، وتفعيل بنود التعاقد مع شركة "نهضة مصر" فورًا لرفع كفاءة النظافة في شبرا الخيمة والخصوص.

ناقش المحافظ، خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مسؤولي الشركة والأجهزة التنفيذية، المعوقات الإدارية التي تواجه تفعيل العقد المبرم مع "نهضة مصر"، موجهًا بتذليل كافة التحديات لضمان انتظام أعمال الجمع والنقل والكنس في مناطق التعاقد (حي شرق وغرب شبرا الخيمة، ومدينة الخصوص).

شدد "عطية" على ضرورة المتابعة المستمرة للمحطات الوسيطة وإخلائها من المخلفات أولًا بأول لمنع أي تكدس بيئي، بالإضافة إلى حصر العمالة والمتعهدين، وتكثيف حملات كنس الشوارع الرئيسية والفرعية لتحسين المظهر الحضاري.

جاء ذلك بحضور حسام إمام، رئيس مجلس إدارة "نهضة مصر"، وممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وشركة المقاولون العرب، وقيادات المحافظة، حيث أكد المحافظ أن ملف النظافة يمثل أولوية قصوى لإرضاء المواطن.