إعلان

المنصورة في ثوب جديد.. تطوير ميدان أم كلثوم وتحويله لواحة حضرية (صور)

كتب : مصراوي

04:57 م 01/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (1)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (5)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (6)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (3)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (8)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (9)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (7)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (10)
  • عرض 10 صورة
    ورود وأشجار جديدة بميدان ام كلثوم فى المنصورة (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذ قطاع النظافة والتجميل بحي شرق المنصورة أعمال تجميل وتطوير بميدان أم كلثوم بشارع الجيش، تضمنت زراعة أشجار جديدة ووضع ورود ملونة.

وشدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من أعمال تجميل محيط الميدان، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث الميادين والجزر الوسطى ورفع جودة المشهد الحضري في جميع مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التجميل، وخاصة زراعة الأحواض بالزهور وإضافة مساحات خضراء آمنة، تُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق مظهر حضاري يليق بمدينة المنصورة، لافتًا إلى أن المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الشكل الجمالي، بل أيضًا إلى تعزيز جودة الحياة وخلق بيئات خضراء مفتوحة تكون متنفسًا للمواطنين ومقصداً للزائرين.

وأوضح مرزوق أن مشروع تجميل محيط الميدان جزء من خطة أوسع لتجديد البنية البصرية في الدقهلية، قائلاً: "نعمل على أن تتحول مياديننا إلى نقاط جذب حضارية تضيف قيمة للمدينة وتوفر بيئة ترفيهية آمنة وراقية لجميع المواطنين".

ووجه المحافظ الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة تنفيذ الأعمال بسرعة وفق تصميمات عصرية تحافظ على الهوية البصرية للمكان، مع التركيز على زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء طابع جمالي يعكس روح الجمال والبهجة بالميدان ومحيطه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تطوير بميدان أم كلثوم واحة حضرية المنصورة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة