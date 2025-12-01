المنصورة في ثوب جديد.. تطوير ميدان أم كلثوم وتحويله لواحة حضرية (صور)

نفذ قطاع النظافة والتجميل بحي شرق المنصورة أعمال تجميل وتطوير بميدان أم كلثوم بشارع الجيش، تضمنت زراعة أشجار جديدة ووضع ورود ملونة.

وشدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على سرعة الانتهاء من أعمال تجميل محيط الميدان، مؤكدًا أن هذه الأعمال تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث الميادين والجزر الوسطى ورفع جودة المشهد الحضري في جميع مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التجميل، وخاصة زراعة الأحواض بالزهور وإضافة مساحات خضراء آمنة، تُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق مظهر حضاري يليق بمدينة المنصورة، لافتًا إلى أن المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الشكل الجمالي، بل أيضًا إلى تعزيز جودة الحياة وخلق بيئات خضراء مفتوحة تكون متنفسًا للمواطنين ومقصداً للزائرين.

وأوضح مرزوق أن مشروع تجميل محيط الميدان جزء من خطة أوسع لتجديد البنية البصرية في الدقهلية، قائلاً: "نعمل على أن تتحول مياديننا إلى نقاط جذب حضارية تضيف قيمة للمدينة وتوفر بيئة ترفيهية آمنة وراقية لجميع المواطنين".

ووجه المحافظ الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة تنفيذ الأعمال بسرعة وفق تصميمات عصرية تحافظ على الهوية البصرية للمكان، مع التركيز على زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء طابع جمالي يعكس روح الجمال والبهجة بالميدان ومحيطه.